На шахте «Листвяжная» началась эвакуация рабочих

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе проводится эвакуация горняков. Несколько человек из них почувствовали недомогание во время смены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию шахты.

До 10 горняков пожаловались на недомогание во время смены. Они эвакуированы. Принято решение вывести на поверхность всю смену из более 100 человек, — рассказали агентству в администрации.

В «скорой помощи» уточнили, что помощь оказывается семерым горнякам. Будут осмотрены ещё 130 человек, но пока жалоб на самочувствие от них не поступало.

В Ростехнадзоре агентству сообщили, что в шахте произошло загазирование. При этом, по предварительным данным, уровень метана в «Листвяжной» в норме, датчики не показывают превышения его концентрации.

По сведениям ТАСС, причиной эвакуации шахтёров стал сбой в работе системы вентиляции шахты.

В ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв метана. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП. В Ростехнадзоре заявили, что причинами аварии могли стать грубые нарушения правил безопасности, нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании и пронос в шахту запрещённых для использования телефонов.