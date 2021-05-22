В Москве нашли тело сотрудника ФСБ

https://static.news.ru/photo/e7e95858-bbb1-11eb-9ff7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Северо-восточного административного округа Москвы было найдено тело сотрудника Федеральной службы безопасности, сообщает MK.RU.

Уточняется, что тело мужчины обнаружили на улице Яблочкова. Его нашли на лестничном пролёте дома. Рядом с телом лежало удостоверение Центра специального назначения ФСБ России управления В.

Скончавшегося звали Руслан (фамилия не раскрывается). Он, по имеющимся сведениям, проживал в доме на Яблочкова. Теперь следствие выясняет мотивы произошедшего. Речь может идти о самоубийстве.

Ранее в Серове 36-летний местный житель из-за мести поджёг многоквартирный двухэтажный дом. Как пишет «КП-Урал», свой поступок поджигатель решил продемонстрировать в прямом эфире «Одноклассников». Уралец облил бензином полы в подъезде и бросил спичку. Как только взметнулось пламя, он выскочил из дома.