https://static.news.ru/photo/9cfd9542-3189-11ea-9ec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Pixabay

Жители столицы нашли гранату возле здания ветеринарного центра академии имени К.И. Скрябина. На данный момент на месте работают сапёры. Они также устанавливают, каким образом граната оказалась около здания.

По адресу: Мичуринский проспект, дом 8 строение 2 обнаружена боевая граната без взрывателя, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее мужчина взорвал гранату в одном из общежитий Одессы. Инцидент произошёл в Малиновском районе. На почве бытовой ссоры мужчина забросил взрывное устройство соседям на кухню, писал NEWS.ru.