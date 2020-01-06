Жители столицы нашли гранату возле здания ветеринарного центра академии имени К.И. Скрябина. На данный момент на месте работают сапёры. Они также устанавливают, каким образом граната оказалась около здания.
По адресу: Мичуринский проспект, дом 8 строение 2 обнаружена боевая граната без взрывателя, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее мужчина взорвал гранату в одном из общежитий Одессы. Инцидент произошёл в Малиновском районе. На почве бытовой ссоры мужчина забросил взрывное устройство соседям на кухню, писал NEWS.ru.