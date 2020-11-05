На борту рейса «Махачкала-Москва» умер младенец

https://static.news.ru/photo/20e22e86-1f73-11eb-b2e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На борту пассажирского самолёт, следовавшего из Махачкалы в Москву умер 11-месячный ребёнок. По данному факту СКР начал доследственную проверку.

Согласно предварительным данным, ребёнок летел в столицу с родителями и в сопровождении медработника. Следователи проводят мероприятия, необходимые для установления причин и обстоятельств случившегося, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По сведениям «КП-Северный Кавказ», младенец скончался от острой сердечной недостаточности. Он был серьёзно болен и в Москву его везли для госпитализации.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровском крае семимесячный ребёнок замерз насмерть. Мать оставила коляску с ним на балконе на пять часов, чтобы тот поспал, а когда вернулась за ним, он был уже мёртв.