На борту рейса «Махачкала-Москва» умер младенец

На борту пассажирского самолёт, следовавшего из Махачкалы в Москву умер 11-месячный ребёнок. По данному факту СКР начал доследственную проверку.
Согласно предварительным данным, ребёнок летел в столицу с родителями и в сопровождении медработника. Следователи проводят мероприятия, необходимые для установления причин и обстоятельств случившегося,
По сведениям «КП-Северный Кавказ», младенец
Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровском крае семимесячный ребёнок замерз насмерть. Мать оставила коляску с ним на балконе на пять часов, чтобы тот поспал, а когда вернулась за ним, он был уже мёртв.