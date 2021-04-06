На акции в поддержку Навального возле колонии задержали 9 человек

https://static.news.ru/photo/e4df11f2-96e0-11eb-8121-96000091f725_660.jpg ИК No 2 в городе Покрове Владимирской области Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Возле колонии во Владимирской области, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, полиция задержала девять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УМВД РФ по Владимирской области.

По данным полиции, граждане допустили нарушения общественного порядка и были доставлены в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Всего на акцию в поддержку Навального собрались около 45 человек, из них порядка 30 — представители СМИ и блогеры.

Ранее, как писал NEWS.ru, силовики начали задерживать активистов и врачей, которые вышли к исправительной колонии № 2 во Владимирской области с требованием о допуске врачей к оппозиционеру. Среди задержанных глава профсоюза «Альянс врачей» (признан российскими властями иноагентом) и лечащий врач Навального Анастасия Васильева, ведущий YouTube-канала «Штаб» Дмитрий Низовцев и несколько журналистов, включая корреспондента CNN Мэттью Чэнса.

Акция возле колонии началась утром, 6 апреля. Накануне во ФСИН рассказали, что Навального перевели из колонии в медико-санитарную часть. Причиной стали выявленные у него признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Как сообщил Навальный, в колонии, где он отбывает наказание, началась вспышка туберкулёза.