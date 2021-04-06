На акции в поддержку Навального возле колонии задержали 9 человек

Возле колонии во Владимирской области, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, полиция задержала девять человек. Об этом
По данным полиции, граждане допустили нарушения общественного порядка и были доставлены в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Всего на акцию в поддержку Навального собрались около 45 человек, из них порядка 30 — представители СМИ и блогеры.
Ранее, как писал NEWS.ru, силовики начали задерживать активистов и врачей, которые вышли к исправительной колонии № 2 во Владимирской области с требованием о допуске врачей к оппозиционеру. Среди задержанных глава профсоюза «Альянс врачей» (признан российскими властями иноагентом) и лечащий врач Навального Анастасия Васильева, ведущий YouTube-канала «Штаб» Дмитрий Низовцев и несколько журналистов, включая корреспондента CNN Мэттью Чэнса.
Акция возле колонии началась утром, 6 апреля. Накануне во ФСИН рассказали, что Навального перевели из колонии в медико-санитарную часть. Причиной стали выявленные у него признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Как сообщил Навальный, в колонии, где он отбывает наказание, началась вспышка туберкулёза.