Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/e0cc468e-cd37-11ea-a187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина с холодным оружием ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе и отказывается покинуть его.

На место ЧП прибыли полицейские, в ГУ МВД региона подтвердили, что правоохранительные органы пытаются задержать злоумышленника, передаёт ТАСС.

В ночь на пятницу в одно из помещений Сбербанка зашёл мужчина с ножом и начал вести себя неадекватно. Выходить из здания он отказывается, — сообщил источник в полиции.

Уточняется, что события разворачиваются в отделении кредитной организации, расположенной в микрорайоне Гагарина.

Как писал NEWS.ru ранее, на Украине Луцкий районный суд отправил под арест на 60 суток, до 18 сентября, Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в Луцке. Прокурор просил суд арестовать Кривоша на 60 суток.