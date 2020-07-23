Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье

01:55, 24 июля 2020 42
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина с холодным оружием ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе и отказывается покинуть его.

На место ЧП прибыли полицейские, в ГУ МВД региона подтвердили, что правоохранительные органы пытаются задержать злоумышленника, передаёт ТАСС.

В ночь на пятницу в одно из помещений Сбербанка зашёл мужчина с ножом и начал вести себя неадекватно. Выходить из здания он отказывается, — сообщил источник в полиции.

Уточняется, что события разворачиваются в отделении кредитной организации, расположенной в микрорайоне Гагарина.

Как писал NEWS.ru ранее, на Украине Луцкий районный суд отправил под арест на 60 суток, до 18 сентября, Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в Луцке. Прокурор просил суд арестовать Кривоша на 60 суток.

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