Муж и жена умерли во время БДСМ-оргии в Балашихе

https://static.news.ru/photo/9bf72afe-578b-11eb-8428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Семейная пара погибла в ходе БДСМ-оргии в одном из домов на Граничной улице в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Квартира супругов была буквально нашпигована секс-игрушками.

Тела 44-летнего мужчины и его 41-летней жены были обнаружены днём 14 января в спальне. Хозяином квартиры оказался глава департамента безопасности компании InfoSecurity. На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. На теле женщины есть кровоподтёки на лице и туловище, сообщает Пятый канал.

Тела пролежали в квартире более суток. Точные причины смерти назовут судмедэксперты. Из квартиры были изъяты пакеты с веществом растительного происхождения, шприц с неизвестным содержимым, электронные весы. На столе найдены следы белого порошка.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что соседка рассказала о москвичке, зашившей тело сожителя в штору и на 20 лет закрывшей тело сына в комнате. Сейчас женщину увезли в психиатрическую клинику.