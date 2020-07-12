Московский «человек-паук» без страховки спустился по стене многоэтажки

https://static.news.ru/photo/ac092f76-c449-11ea-8759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой экстремал на северо-западе Москвы гостил у друга в квартире на одном из верхних этажей многоэтажки. Однако в определённый момент парень не захотел оставаться в гостях — он вылез в окно и по стене спустился на землю без страховки.

Инцидент произошёл на улице Героев Панфиловцев в Тушино. Видеозапись спуска по стене столичного «человека-паука» опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как парень рискует жизнью, а внизу его ждут полицейские и врачи. После спуска его скрутили и отправили на обследование в отделение психосоматики. В настоящий момент неизвестно, задержан ли экстремал полицией.

По некоторым данным, «человек-паук» находился под воздействием наркотиков.

Как ранее передавал NEWS.ru, мужчина на севере Москвы вылез из окна квартиры жилого дома, повис на оконной раме и несколько раз подтянулся. Позднее видеозапись его «упражнений» попала в Сеть.

По имеющимся сведениям, житель столицы находился в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах видно, как он вылезает из окна дома на Карельском бульваре и повисает на раме. После этого нетрезвый мужчина несколько раз выполняет действия, отдалённо напоминающие подтягивание.