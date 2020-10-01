Москалькова выступила за открытие уголовного дела по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/4f8a6a48-03fb-11eb-abdb-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась в поддержку возбуждения уголовного дела для расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным.

Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс, — приводит слова омбудсмена «Интерфакс».

Однако Москалькова ожидает помощи в этом от Берлина или самого оппозиционера. Она выразила надежду, что «Германия предоставит нам заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу».

Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевели на лечение в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера выявили, что россиянин был отравлен веществом из группы «Новичок». Выводы о яде подтвердили лаборатории в Швеции и во Франции.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Уголовное дело по факту случившегося не возбуждено. В день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил для проверки в Западно-Сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Берлин не ответил на запрос российских правоохранительных органов о правовой помощи. Власти страны объясняют это тем, что не могут без согласия пациента передавать результаты его анализов, писал NEWS.ru.