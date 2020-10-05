Мощный взрыв произошёл в столице Ливии

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Грузовик врезался в сельхозрынок в провинции, в результате погибли как минимум шесть человек.

Авария произошла в районе деревни деревни Чабучжэнь в городском округе Динси, когда водитель по неясным пока причинам потерял управление автомобилем, передаёт «Синьхуа». Пятеро человек погибли сразу, шестой скончался во время...