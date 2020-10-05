Мощный взрыв произошёл в столице Ливии

Сильный взрыв прогремел в ливийской столице Триполи. Согласно предварительным данным, он произошёл на складе боеприпасов, который использует одна из местных вооружённых группировок.
По словам источников, инцидент зафиксирован в районе Джанзур к западу от столицы, передаёт
О возможных жертвах или причинённом ущербе в настоящее время неизвестно.
Ранее NEWS.ru писал, что на севере Сирии в городе Африн, расположенном в 65 км от Алеппо, произошёл взрыв. Инцидент произошёл в самом центре города.
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