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Мощный взрыв произошёл в столице Ливии

12:42, 05 октября 2020 43
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильный взрыв прогремел в ливийской столице Триполи. Согласно предварительным данным, он произошёл на складе боеприпасов, который использует одна из местных вооружённых группировок.

По словам источников, инцидент зафиксирован в районе Джанзур к западу от столицы, передаёт Sky News Arabia.

О возможных жертвах или причинённом ущербе в настоящее время неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что на севере Сирии в городе Африн, расположенном в 65 км от Алеппо, произошёл взрыв. Инцидент произошёл в самом центре города.

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