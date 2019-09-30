https://static.news.ru/photo/7fb12e3d-d5d2-4e36-a603-b900da5e96b6_660.jpg Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Московский городской суд признал законным заочный арест основателя крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого обвиняют в незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей.

Решение оставить без изменения, — сказала судья.

Адвокат Петрова Александр Макаров заявил, что защите непонятно, «почему в принципе вынесено решение о заключении под стражу, когда нет преступления». По его словам, была гражданско-правовая сделка, которая никому не нанесла ущерба.

Речь идёт не о государственных средствах, а о средствах частной компании «Рольф», которая себя пострадавшей не считает, — сказал журналистам юрист.

Уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании, в частности, Анатолия Кайро, возбудили в июне. Кайро помещён под домашний арест до 25 ноября, Петров находится за границей. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК).

Как писал News.ru, директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро останется под домашним арестом до 25 ноября, несмотря на возражения защиты. Дело Кайро рассматривается в Басманном суде Москвы.