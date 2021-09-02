Мосгорсуд отменил приговор двум осуждённым за взятки экс-следователям

Мосгорсуд отменил приговор бывшим следователям центрального аппарата СК Сергею Дубинскому и Андрею Тринёву, которых в марте признали виновными в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте суда.

Мосгорсуд обнаружил в судопроизводстве процессуальные нарушения и отправил дело на новое рассмотрение в Басманный районный суд. Также Дубинскому изменили меру пресечения на домашний арест, Тринёв останется под стражей.

Ранее бывшие следователи центрального аппарата Следственного комитета России были признаны виновными в получении особо крупной взятки в 5 млн рублей. Дубинскому было назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей. Тринёва суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима с запретом занимать определённые должности на 10 лет и лишением звания майора юстиции. Им запрещено в течение 10 лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также в правоохранительных органах.