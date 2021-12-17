Многодетный отец задержан за убийство жены и тёщи в Новой Москве

Полиция задержала мужчину, который может быть причастен к убийству женщины и её пожилой матери в Новой Москве. Это глава семьи, в которой растут четыре дочери, сообщает РЕН ТВ.
По данным следствия, мужчина 19 декабря
По данным СК, мужчина расправился с женой и тёщей на почве давнего конфликта. После убийства он скрылся с места происшествия на автомобиле. По факту убийства заведено уголовное дело.
Ранее неизвестные избили, а после пытались сжечь 63-летнего мужчину в ТиНАО в Новой Москве. Его тело было найдено при разборе горевшего дачного дома в НТ «Газовик».