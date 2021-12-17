Многодетный отец задержан за убийство жены и тёщи в Новой Москве

Полиция задержала мужчину, который может быть причастен к убийству женщины и её пожилой матери в Новой Москве. Это глава семьи, в которой растут четыре дочери, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, мужчина 19 декабря поругался с женой, стал бить её и заодно вступившуюся за жену 85-летнюю тёщу. Свидетелем побоища стала 10-летняя дочь дебошира, которая сумела сбежать из квартиры в доме на Каширском шоссе, где происходила расправа. Она помогла вызвать полицию.

По данным СК, мужчина расправился с женой и тёщей на почве давнего конфликта. После убийства он скрылся с места происшествия на автомобиле. По факту убийства заведено уголовное дело.

Ранее неизвестные избили, а после пытались сжечь 63-летнего мужчину в ТиНАО в Новой Москве. Его тело было найдено при разборе горевшего дачного дома в НТ «Газовик».