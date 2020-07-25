Младенца похитили из роддома под Ростовом

https://static.news.ru/photo/4b0df0a6-ce69-11ea-a768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Custom Medical Stock Photo/Global Look Press

Неизвестный злоумышленник украл новорождённого мальчика из роддома города Сальска в Ростовской области. Инцидент произошёл 25 июля в 03:00 в МБУЗ ЦРБ Сальского района.

Как пишет издание Donday, в совершении преступления подозревается соседка матери малыша по палате. Журналисты выяснили, что одна из рожениц предложила другой обменяться детьми, поскольку у неё родилась девочка, а она «нуждалась» в мальчике. После этого разговора ребёнок пропал.

На камерах видеонаблюдения видно, что территорию медицинского учреждения быстрым шагом покидает некая женщина. В руках она несёт сумку или большой пакет. Вероятно, что там мог находиться младенец.

Известно, что малыш родился 22 июля. Его рост 52 сантиметра, вес 3600 кг, глаза серые, волос на голове нет. К поискам подключился поисковый отряд «Лиза Алерт».

Руководители роддома пока никак не прокомментировали ситуацию.

Пресс-служба регионального Следственного комитета заявила о возбуждении уголовного дела по статье о похищении человека. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельство произошедшего. По факту инцидента прокуратура Ростовской области проводит проверку.

NEWS.ru писал, что в Москве-реке нашли тело младенца. Погибшему малышу было не более шести месяцев.