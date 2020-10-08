Минобороны направило сапёров на место пожара под Рязанью

https://static.news.ru/photo/f0538b22-0918-11eb-b7d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksander Svetlov/Global Look Press

Минобороны РФ более чем в три раза увеличила группировку военных, задействованных в тушении пожара склада боеприпасов под Рязанью. К утру 8 октября на месте работают свыше 650 человек.

В их числе оказались отряды разминирования, которые составили около 120 специалистов инженерных подразделений Западного военного округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Также в тушении пожара на складе хранения боеприпасов около посёлка Желтухинский задействованы 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолёта Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5. Мониторинг ситуации осуществляют 17 беспилотников различных типов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек уже числятся пострадавшими от взрывов на складе боеприпасов около посёлка Желтухинский. Двое пострадавших получили помощь амбулаторно, в стационарах находятся пять человек. Пожар, вспыхнувший в результате взрывов, начался 7 октября. Огонь повредил 17 строений в населённых пунктах Дегтярка и Шелемишевские Хутора.