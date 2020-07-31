Местный политик погиб в столкновении самолётов на Аляске

https://static.news.ru/photo/b02f3aa0-d376-11ea-ab88-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Krondes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат палаты представителей штата Аляска погиб в результате столкновения двух самолётов на Аляске. Гарри Кнопп был пассажиром одного из самолётов, которые столкнулись у аэропорта Солдотна.

Самолёты Havilland DHC-2 Beaver и Piper Aztec врезались друг в друга в трёх километрах от аэропорта в 8:30 по местному времени, пишет газета Anchorage Daily News.

Количество пострадавших, как и точное число пассажиров пока не сообщается. Коллеги политика-республиканца подтворили его гибель. Жена Кноппа сообщила, что он действительно летал на своём самолёте. Расследование катастрофы ведёт национальный совет по безопасности и управление гражданской авиации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в воскресенье в Стамбуле произошло столкновение двух лайнеров. На видео, которое появилось на YouTube-канале kokpitaero, показано, как лайнер южнокорейской авиакомпании Asiana во время руления врезается крылом в пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines, из-за чего его «хвост» ломается.