Мужчина погиб от лап медведя на берегу Охотского моря у посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края. Тело обнаружили местные жители.
Погибшему был 41 год, на его теле найдены повреждения, характерные для лам хищного зверя. Полиция предполагает, что мужчин загрыз медведь, сообщает
Ранее News.ru сообщал, что обычная велосипедная прогулка могла закончиться для Колина Даулера из Канады смертью из-за нападения 160-килограммового медведя гризли, однако мужчине удалось спастись благодаря карманному ножу.