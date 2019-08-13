https://static.news.ru/photo/cec42870-be43-11e9-a3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Мужчина погиб от лап медведя на берегу Охотского моря у посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края. Тело обнаружили местные жители.

Погибшему был 41 год, на его теле найдены повреждения, характерные для лам хищного зверя. Полиция предполагает, что мужчин загрыз медведь, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что обычная велосипедная прогулка могла закончиться для Колина Даулера из Канады смертью из-за нападения 160-килограммового медведя гризли, однако мужчине удалось спастись благодаря карманному ножу.