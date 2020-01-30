https://static.news.ru/photo/082b280a-4357-11ea-a5f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

В Германии арестовали медсестру университетской клиники Ульма. Женщину подозревают в покушении на убийство новорождённых. Правоохранители считают, что она дала пяти детям, в том числе недоношенным, морфин.

20 декабря 2019 года у малышей были диагностированы проблемы с дыханием, грозившие им летальным исходом. Благодаря оперативному вмешательству медиков детей удалось спасти. Врачи не считают, что их здоровью были нанесены необратимые повреждения.

Eine Krankenschwester in Ulm soll fÃ¼nf FrÃ¼hchen ein lebensbedrohliches Mittel verabreicht haben. Gegen die Frau sei Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in fÃ¼nf FÃ¤llen beantragt worden, teilten die Staatsanwaltschaft und das PolizeiprÃ¤sidium mit. https://t.co/sWirY3M6O6 — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) January 29, 2020

После того, как в анализах мочи новорождённых был найден морфин, руководство больницы сообщило об этом в полицию. Следователи пришли к выводу, что сильнодействующий анальгетик детям дали во время ночной смены, и допросили работавший тогда персонал. В шкафчике одной из медсестёр они нашли шприц с жидкостью, похожей на грудное молоко. В ней эксперты обнаружили морфин, сообщил прокурор Кристоф Лер.

Молодую медсестру задержали, она отрицает причастность к отравлению малышей.

Ранее в Подмосковье четырёхмесячный ребёнок умер из-за снотворного. По версии следствия, отец мог подмешать лекарство сыну в смесь, писал NEWS.ru.