https://static.news.ru/photo/da616d4c-d62a-11e9-bc67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Волгоградской области ИА ИНТЕР/vk.com

Около 150 человек эвакуировано в Волгоградском областном наркологическом диспансере из-за пожара.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном здании поступило в экстренные службы около 15.30 по московскому времени. Оно началось из-за того, что в одном из помещений на четвёртом этаже вспыхнули вещи.

Проводится эвакуация, эвакуировано около 150 человек, — передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.

Ранее News.ru писал, что склад для хранения масла вечером 10 сентября загорелся в промзоне Кудьминская в 1 км от посёлка Дружный на территории Богородского района Нижегородской области. Изначально сообщалось, что на объекте находится около 500 тонн горюче-смазочного материала. Позднее стало известно, что пожарные потушили возгорание 11 сентября в 02:10.