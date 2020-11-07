МАК выяснит причину авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Колтовой

https://static.news.ru/photo/7d774da0-21aa-11eb-9b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию причин крушения частного легкомоторного самолёта в районе посёлка Чкалово Люберецкого района Московской области, в результате которого погибли ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, управлявший судном, и пассажир.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — говорится в сообщении на сайте МАК.

Самолёт Cessna 7 ноября вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск, но рухнул на землю в районе Новорязанского шоссе. На борту находились ведущий НТВ Александр Колтовой и женщина Наталья Климова. В результате катастрофы они погибли.

Позднее выяснилось, что после вылета у самолёта отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Телеведущий работал на НТВ с 2018 года. Вместе с Юлией Сиверцовой он вёл передачу «ДНК», а в нынешнем телесезоне стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись», писал NEWS.ru.