МАК выяснит причину авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Колтовой

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию причин крушения частного легкомоторного самолёта в районе посёлка Чкалово Люберецкого района Московской области, в результате которого погибли ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, управлявший судном, и пассажир.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — говорится в сообщении на сайте МАК.
Самолёт Cessna 7 ноября вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск, но рухнул на землю в районе Новорязанского шоссе. На борту находились ведущий НТВ Александр Колтовой и женщина Наталья Климова. В результате катастрофы они погибли.
Позднее выяснилось, что после вылета у самолёта отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
Телеведущий работал на НТВ с 2018 года. Вместе с Юлией Сиверцовой он вёл передачу «ДНК», а в нынешнем телесезоне стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись», писал NEWS.ru.