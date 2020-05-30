Ликвидированные в Сунже боевики планировали террористические преступления

https://static.news.ru/photo/6ad8bea8-a29e-11ea-a672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что боевики, ликвидированные в ингушском городе Сунжа, планировали совершить террористические преступления.

По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты, личность которых установлена, намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики, — отметили в ведомстве.

Личности злоумышленников установлены. Их было двое. Остальная информация пока не раскрывается. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Ранее силовики завершили штурм хозяйственной постройки в ингушском городе Сунжа. В ней укрывались двое боевиков. Ранее в городе был введён режим контртеррористической операции (КТО). Правоохранительные органы призвали граждан не допускать паники и сохранять спокойствие. Режим КТО действовал в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.

Как писал NEWS.ru, на месте проведения спецоперации по нейтрализации боевиков в ингушском городе Сунжа сейчас работают взрывотехники.