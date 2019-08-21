https://static.news.ru/photo/82880af8-c429-11e9-9dc4-fa163e074e61_660.jpg Антон Цветков Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Возглавляющий общественное движение «Сильная Россия» Антон Цветков надеется на справедливый приговор сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Он также добавил, что лучшим вариантом разрешения этой ситуации стало бы освобождение девушек.

Они формально обвиняемые, а реально потерпевшие! Эмоционально и морально их можно понять. И общественная поддержка сестёр Хачатурян это подтверждает. Подчеркну, поддержка их в качестве несчастных жертв собственного отца, а не того, что они сделали. Можно надеяться, что ответственность для каждой из сестёр будет разумной, а лучше освободить их от неё полностью, — заявил Цветков.

Ранее СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям. По словам адвокатов девушек, таким образом подтверждена версия о том, что здоровье и жизнь сестёр в течение длительного времени находились под угрозой. Это обстоятельство поможет им доказать, что доведённые до отчаяния подростки действовали в пределах необходимой самообороны.

27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в убийстве арестовали его дочерей: Крестину, Ангелину и Марию. На момент преступления им было 19, 18 и 17 лет соответственно. Девушки во всём признались, однако заявили, что на протяжении почти всей жизни отец жестоко издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Сначала обвиняемые были помещены в СИЗО, но в сентябре суд изменил им меру пресечения, назначив запрет на определённые действия. Эта мера им продлена до 28 октября, писал News.ru.