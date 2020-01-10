Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Анталье совершил жесткую посадку самолёт, летевший из Москвы. Пилоты сообщили о задымлении.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на турецкий портал Airporthaber. По его данным, лайнер A321-200 с бортовым номером VQ-BRS принадлежит российской компании Nordwind Airlines.

Пилоты запросили срочную посадку в Анталье из-за задымления в салоне. Во время посадки был деформирован фюзеляж. Это произошло в результате удара одного из шасси. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лайнер, выполнявший рейс в Тель-Авив, экстренно приземлился в международном аэропорту Галифакса.

 

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