Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на турецкий портал Airporthaber. По его данным, лайнер A321-200 с бортовым номером VQ-BRS принадлежит российской компании Nordwind Airlines.

Пилоты запросили срочную посадку в Анталье из-за задымления в салоне. Во время посадки был деформирован фюзеляж. Это произошло в результате удара одного из шасси. Данных о пострадавших пока нет.