https://static.news.ru/photo/6ef93996-33a3-11ea-b31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Анталье совершил жесткую посадку самолёт, летевший из Москвы. Пилоты сообщили о задымлении.

Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на турецкий портал Airporthaber. По его данным, лайнер A321-200 с бортовым номером VQ-BRS принадлежит российской компании Nordwind Airlines.

Пилоты запросили срочную посадку в Анталье из-за задымления в салоне. Во время посадки был деформирован фюзеляж. Это произошло в результате удара одного из шасси. Данных о пострадавших пока нет.

Nordwind Airbus A321 damaged in hard landing at Antalya Airport, Turkey. No injuries reported. pic.twitter.com/6PCOxRR0Zj — Breaking Aviation News (@breakingavnews) January 10, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что лайнер, выполнявший рейс в Тель-Авив, экстренно приземлился в международном аэропорту Галифакса.