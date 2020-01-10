В Анталье совершил жесткую посадку самолёт, летевший из Москвы. Пилоты сообщили о задымлении.
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Пилоты запросили срочную посадку в Анталье из-за задымления в салоне. Во время посадки был деформирован фюзеляж. Это произошло в результате удара одного из шасси. Данных о пострадавших пока нет.
Nordwind Airbus A321 damaged in hard landing at Antalya Airport, Turkey. No injuries reported.— Breaking Aviation News (@breakingavnews)
pic.twitter.com/6PCOxRR0Zj January 10, 2020
Ранее NEWS.ru писал о том, что лайнер, выполнявший рейс в Тель-Авив, экстренно приземлился в международном аэропорту Галифакса.
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