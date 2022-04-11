Летевший из Минска в Ташкент самолёт экстренно сел в Домодедово

Пассажирский самолёт Airbus A-320, направлявшийся из Минска в Ташкент, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово после того, как неизвестный сообщил о том, что воздушное судно заминировано, сообщает ТАСС. Сейчас механики осуществляют внутреннюю проверку лайнера на наличие взрывчатых веществ.

Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва воздушного судна Airbus A-320, выполняющего рейс из Минска в Ташкент. Командир самолёта в связи с этим совершил посадку в аэропорту Домодедово, — говорится в сообщении.

Ранее пассажирский Airbus, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Самолёт снизился до 6,5 тысячи метров, а некоторое время спустя благополучно приземлился в пункте назначения. Причина подачи сигнала не называлась.

В декабре 2021 года сигналы тревоги в один день подавали рейсы Саратов — Москва и Краснодар — Санкт-Петербург. Оба самолёта совершили посадки в пунктах назначения, и при этом никто не пострадал.