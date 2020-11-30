Курьеры битой разгромили магазин и избили охранника в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/fa269e9e-339a-11eb-9c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы неизвестные бейсбольной битой разгромили магазин и избили охранника. Инцидент произошёл на улице Тверская-Ямская.

Инцидент произошёл поздно вечером 29 ноября. В помещение магазина «Магнолия» ворвались трое неизвестных, двое из них были в экипировке доставщиков еды. Один из них нанёс охраннику повреждения, после чего злоумышленники разбили витрины, окна и стеллажи в зале, затем скрылись, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Возбуждено уголовное дело в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.

Как писал NEWS.ru, в Интернете опубликовано видео, на котором 27-летний Владимир Таушанков угрожает ножом охранникам строительного магазина в Екатеринбурге. Позже мужчину застрелят при задержании сотрудники СОБРа.

На кадрах видно, как мужчина заходит в магазин, затем выходит из него с несколькими рулонами обоев. Охрана магазина пытается остановить его, начинается драка, в ходе которой Таушанков достаёт нож и угрожает им своим противникам.