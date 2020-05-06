Коронавирус убил за сутки в России 86 человек

https://static.news.ru/photo/04263c4e-8f70-11ea-842f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последние сутки зафиксировано 86 летальных исходов от коронавируса. Таким образом, общее число погибших составило 1537 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране выявлено 10 559 заболевших COVID-19, из них у 4314 болезнь протекает без клинических проявлений.

Всего выявлено 165 929 заболевших в 85 регионах. Количество выздоровевших достигло 21 327 человек.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что подавляющее большинство случаев коронавирусной инфекции в России протекает в лёгкой форме или бессимптомно. По его оценке, в полной мере заражение проявляется лишь у каждого пятого заболевшего.