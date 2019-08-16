https://static.news.ru/photo/0671689a-c0bb-11e9-9dc7-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: vk.com/le.aviateur

Командир А-321, экстренно севшего в Подмосковье, Дамир Юсупов прихватил на память початок кукурузы. Он забрал его с места приземления самолёта и привёз в родной Екатеринбург. Об этом сообщила его супруга Наталья.

Мы ещё не спали, когда он приехал. Обнялись. Дочка очень радовалась, а сын пока маленький. На память Дамир привёз с того поля початок кукурузы, — рассказала она газете « Комсомольская правда ».

По её словам, муж сильно устал, но несмотря на это, следующим утром снова отправился на работу.

ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек.

Ранее News.ru писал, что командир аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.