Кировчанин попытался сжечь собутыльников во время ссоры

https://static.news.ru/photo/909dcf34-d408-11ea-b4c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Полицейские разыскивают жителя Кировской области, который во время ссоры облил двух молодых людей бензином и поджёг. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, в ночь на 1 августа в посёлке Оричи 34-летний мужчина из-за ссоры во время употребления спиртных напитков облил бензином и поджёг 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека. После этого он сбежал с места происшествия. Потерпевшие с множественными ожогами были госпитализированы, сейчас они находятся в тяжёлом состоянии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве 28-летний мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку. На 30-летнюю Гузалу Сабирову напал её бывший парень, который сильно ревновал девушку. Мужчина в медицинской маске плеснул на бывшую пассию бензином и поджёг. После этого нападавший скрылся на своей машине. Позже его задержали. Девушку с ожогами почти половины тела доставили в реанимацию, писал NEWS.ru.