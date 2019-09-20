https://static.news.ru/photo/83447be4-db84-11e9-94ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На 23-м километре Киевского шоссе 20 сентября произошла авария. На дороге столкнулись три автомобиля.

Как сообщили News.ru в экстренных службах, в настоящее время на Киевском шоссе перекрыта одна полоса в направлении Москвы.

На данный момент известно, что в результате аварии пострадал один человек. Медицинские специалисты оказывают ему необходимую помощь. Сведения по другим пострадавшим уточняются, — рассказали в управлении МЧС по Москве.

Ранее News.ru писал, что на 56-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, машина съехала в кювет. В салоне находились 15 человек.

В результате случившегося десять человек получили травмы. Один из них — в тяжёлом состоянии.