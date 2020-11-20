Казах в Китае голыми руками убил волка

https://static.news.ru/photo/028d5e0a-2b2c-11eb-a195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Пастух в уезде Чугучак Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая смог без помощи оружия защитить стадо овец от волка.

По информации местных властей, инцидент произошёл 7 ноября. Поздним вечером волк подкрался к стаду и атаковал одну из овец. Пастух, заметив нападение, бросился на хищника. Мужчина после непродолжительной борьбы голыми руками убил волка.

Пастух отделался незначительным ранением руки. Как сообщает портал VRK.News, мужчина по происхождению является казахом.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте с нападением большой белой акулы на сёрфера в Новой Зеландии. 60-летний мужчина смог отбиться от рыбы с помощью громких ругательств и удара кулаком в глаз. Акула, получив отпор, разжала держащие доску челюсти, оставила сёрфера в покое и уплыла в океан. Позже новозеландец признался, что использовал подобную тактику, так как слышал, что акулы уязвимы к ударам в глаза.