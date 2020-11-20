Казах в Китае голыми руками убил волка

Пастух в уезде Чугучак Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая смог без помощи оружия защитить стадо овец от волка.
По информации местных властей, инцидент произошёл 7 ноября. Поздним вечером волк подкрался к стаду и атаковал одну из овец. Пастух, заметив нападение, бросился на хищника. Мужчина после непродолжительной борьбы голыми руками убил волка.
Пастух отделался незначительным ранением руки. Как
Ранее NEWS.ru писал об инциденте с нападением большой белой акулы на сёрфера в Новой Зеландии. 60-летний мужчина смог отбиться от рыбы с помощью громких ругательств и удара кулаком в глаз. Акула, получив отпор, разжала держащие доску челюсти, оставила сёрфера в покое и уплыла в океан. Позже новозеландец признался, что использовал подобную тактику, так как слышал, что акулы уязвимы к ударам в глаза.