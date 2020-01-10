Басманный суд продлил меру пресечения четырём фигурантам дела Baring Vostok: основателю фонда Майклу Калви, финансовому директору фонда Филиппу Дельпалю, бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, а также экс-директору по инвестициям Александру Цакунову, который стал обвиняемым по делу лишь в декабре 2019 года. Все четверо останутся под домашним арестом до 13 февраля 2020 года — тогда официально заканчивается срок следствия.

Адвокаты всех обвиняемых, за исключением Кордичева, просили суд отменить домашний арест и освободить их. Они ссылались на то, что следствие фактически уже закончено: в декабре фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции. Защита Калви и Дельпаля предлагала залог в 25 млн рублей. Если же суд сочтёт невозможной такую меру, защитники просили разрешить своим подзащитным хотя бы двухчасовые прогулки.

Прокурор в целом поддержала позицию следствия о мере пресечения для фигурантов, однако возразила против домашнего ареста для Цакунова — «ввиду незначительной роли в преступлении».

Обвиняемым действительно предъявили окончательное обвинение в последних числах декабря. Однако там их ждал сюрприз: оно претерпело значительные изменения. Изначально следствие считало, что подсудимые участвовали в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером Первого коллекторского бюро (ПКБ) — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как утверждало следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. руб. В новом же тексте обвинения их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие инкриминирует не занижение стоимости акций, а выдачу безвозвратного кредита банком «Восточный». Таким образом событие преступления перенеслось с февраля 2017 на декабрь 2015 года, то есть на момент выдачи кредита.

Филипп Дельпаль Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый Дельпаль, выступая на суде, пожаловался, что не смог как следует ознакомиться с новым обвинением. Он заявил, что у него было мало времени на подготовку к заседанию. Его адвокат Варвара Кнутова уточнила, что её подзащитный просил себе для этого три дня, однако следователи согласились лишь на три часа.

Дельпаль — француз и плохо говорит по-русски, поэтому ему требуется вторая копия документов, переведённая на французский язык. По его собственному утверждению и утверждению его адвокатов, следователи допустили грубые ошибки. Версии обвинения на русском и французском языках разнились: во французской были пропущены два абзаца, в которых содержались важные сведения. Новое обвинение Дельпаль назвал «ещё более нелепым, чем предыдущее».

Адвокаты Варвара Кнутова и Григорий Красновский пояснили, что на данный момент сумма 600 тыс. руб. — во столько следствие оценивало реальную стоимость акций IFTG — и вовсе не фигурирует в тексте обвинения. По их словам, в ходе расследования была проведена экспертиза, которая установила, что ценные бумаги на самом деле стоят ещё больше, чем заявляли обвиняемые — не 3, а почти 4 млрд руб. Теперь следствие утверждает, что фигуранты дела просто присвоили вменяемые им 2,5 млрд руб., а для прикрытия выдали через «Восточный» Первому коллекторскому бюро (ПКБ) кредит на эту же сумму. Кредит, по мнению следователей, был безвозвратным.

Напомним, уголовное дело против Майкла Калви и других сотрудников фонда Baring Vostok и банка «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 года. Изначально Калви, Дельпаль и Кордичев находились в СИЗО, но позже были переведены под домашний арест. Под стражей до сих пор продолжают находиться ещё три фигуранта дела — Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Иван Зюзин. Ходатайство о продлении им меры пресечения суд рассмотрит 10 января.