Из-за песчаной бури в Монголии умерли шесть человек

https://static.news.ru/photo/01f7d7f4-8554-11eb-8a23-96000091f725_660.jpg Фото: Lian Zhen/XinHua/Global Look Press

По меньшей мере шесть человек скончались из-за песчаной бури на территории Монголии. Соответствующее сообщение местных властей было обнародовано в СМИ в понедельник, 15 марта. Ещё 81 человек в стране пропал без вести в результате природного катаклизма.

Песчаная буря накрыла Монголию в субботу, 13-го числа. В настоящий момент, по обнародованным сведениям, в нескольких районах на западе государства масштабно отключается электричество. После «наступления» бури на страну шесть человек в Монголии скончались, сообщает китайский телеканал CGTN.

Как рассказали в Управлении по борьбе с чрезвычайными ситуациями государства, с начала «нашествия» катаклизма поступили данные о 548 гражданах, которые пропали без вести.

На данный момент обнаружено 467 человек, ведутся дальнейшие поиски, — передаёт РИА Новости, ссылаясь на информацию от собственного источника.

Как ранее писал NEWS.ru, государства Персидского залива попали под удар сильнейшей песчаной бури. Плотные тучи песка закрыли солнце, снизив видимость всего до нескольких метров.

С вечера 12 марта регион накрыла аномальная жара. Затем поднялся сильный ветер. Песок заносит автомобили, дома, проникает внутрь. Кроме того, жара сменилась похолоданием. В частности, в столице Катара Дохе температура воздуха снизилась всего до +16 градусов.