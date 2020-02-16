https://static.news.ru/photo/423e36ee-50aa-11ea-b623-fa163e074e61_660.jpg Затопление Рогожского вала на участке между площадью Ильича и Абельмановской Фото: NEWS.ru

Движение трамваев по трём маршрутам было нарушено в центре Москвы после затопления нескольких улиц. Вода была на проезжей части Рогожского Вала между площадью Ильича и Абельмановской, а также в районе Библиотечной улицы, передаёт корреспондент NEWS.ru.

По информации экстренных служб столицы, инцидент произошёл в результате повреждения трубы холодного водоснабжения в ходе проведения ремонтных работ.

Временно не курсировали трамваи маршрутов №№ 12, 38 и 46.

В Мосводоканале проинформировали, что рабочие устранили последствия ЧП в течение получаса.

Ранее в Тольятти, как писал NEWS.ru, во время ремонта теплотрассы в земле были обнаружены надгробные фотографии и фрагменты могильных плит.