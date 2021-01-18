Из-под снега при сходе лавины в КЧР сами смогли выбраться шесть человек

https://static.news.ru/photo/25e40fa6-599a-11eb-bd2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Из-под снега после схода лавины на горнолыжном курорте Домбай на территории Карачаево-Черкессии самостоятельно сумели выбраться шесть человек. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Ранее стало известно, что лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь канатно-кресельной дороги на курорте на Домбае. Предварительной версией случившегося специалисты назвали сейсмическое воздействие от другой лавины, которую искусственно спустили ранее. В экстренных службах сообщили, что из-под завалов удалось вытащить женщину. На тот момент говорилось, что под снегом могут находиться 12 граждан. Позднее появилась информация, согласно которой при сходе лавины один человек погиб.

Самостоятельно выбрались люди, которые были по краю лавины и у каких-либо строений. По предварительной информации, за медицинской помощью никто из них не обращался. Поиски людей продолжаются, — передаёт сообщение источника «Интерфакс».

На месте схода лавины продолжают работать более 50 специалистов, зондирующих местность, оказавшуюся под завалом.

Как ранее писал NEWS.ru, сход лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкессии мог случиться после работы в этом районе противолавинного отряда Росгидромета. Об этом сообщает ряд СМИ.