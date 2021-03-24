Из дома Ромы Жукова сбежал кенгуру

https://static.news.ru/photo/0f0368d2-8c98-11eb-a194-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Принадлежащая другу певца Ромы Жукова самка кенгуру сбежала из дома артиста в московском районе Давыдково и позже нашлась во Внуково.

19 марта хозяин кенгуру, администратор Воронежского цирка Павел был в гостях у Жукова вместе с питомцем. Животное носилось по загородному дому и в какой-то момент бросилось к выходу и убежало. Позже зверя заметил выгуливавший собаку житель Внуково. Маша — так зовут кенгуру — три дня жила у него дома.

И он думал, что с ней делать — отдавать, не отдавать? А потом, может, совесть заела или денег захотел. И он отдал её, — рассказал хозяин Маши телеканалу «360».

Друг певца сообщил, что нашедшего кенгуру человека материально поощрят. Ему обещали заплатить 200 тысяч рублей. Павел уточнил, что поймать Машу было, вероятно, не сложно, так как она ручная.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии во Франции. В сентябре 2020 года движение по железнодорожной линии, ведущей к Нанту, пришлось приостановить из-за двух кенгуру, замеченных в районе города Бельвиль-сюр-Ви. Животные сбежали из зоопарка.