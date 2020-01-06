https://static.news.ru/photo/9c75e096-3217-11ea-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Red Crescent Society

Тегеран пока не направлял запросы в другие страны для оказания содействия из-за авиакатастрофы с участием самолёта «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщил директор по международным операциям общества Красного Полумесяца Ирана Мансур Багери.

По его словам, на данный момент поисковой операцией руководит Красный Крест, передаёт РИА Новости.

Тут пока нет иностранцев, никакой международной коммуникации. На самом деле мы не просили о помощи, и пока международной коммуникации не было, — сказал Багери.

По его словам, Красный Полумесяц Ирана пока не вступал в контакт с посольствами Швеции и Канады, граждане которых были на борту. Организация предоставит им необходимую информацию позже.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта, по данным авиаперевозчика, было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев сформировал группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что бортовые самописцы самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, не передадут производителю для исследований, писал NEWS.ru.