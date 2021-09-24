«Сильно не повезло с погодой»: альпинист Ефимов о трагедии на Эльбрусе

Гиды и их помощники, работавшие с группой туристов на Эльбрусе, где во время спуска погибли пять человек, действовали «очень грамотно», рассказал NEWS.ru советский и российский альпинист Сергей Ефимов. Он отметил, что участникам экспедиции «сильно не повезло с погодой».

То, что саму слабую [участницу восхождения со сломанной ногой] начали спускать с одним гидом — абсолютно правильно. А там дальше уже не повезло. Видимо, группа не очень подготовленная, то, что срыв был. Мало того, я так понимаю, этот гид, который с девушкой был, он первым и сообщил о произошедшем? Моё мнение — очень грамотно реагировали, — добавил Ефимов.

Собеседник напомнил, что в альпинизме существуют несколько категорий трудности маршрутов, самый простой называется 1Б, а сложнейший — 6Б.

Этот маршрут (выбранный группой на Эльбрусе. — NEWS.ru) — двойка. В принципе, при хорошей погоде, при нормальной физической подготовке туда может любой человек взойти. И ещё акклиматизация нужна. Маршрут простой, нормальный для новичков. Когда там наступает непогода, там просто страшное дело. У них всё было грамотно организовано, — резюмировал Ефимов.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 19 туристов попала в пургу и не смогла спуститься с горы из-за погодных условий. В результате погибли пять человек.

Ранее старший гид группы Денис Алимов рассказал, почему альпинисты остались одни на Эльбрусе. Группу, терпящую бедственное положение, гид-волонтёр покинул, чтобы спасти девушку.