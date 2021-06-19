Хозяйка сгоревшего склада пиротехники назвала причины пожара

https://static.news.ru/photo/51a8d62a-d132-11eb-bf5d-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хозяйка горящего склада пиротехники на Лужниковской набережной в Москве назвала свою версию причины пожара. Это могла быть старая проводка, приводит мнение женщины Пятый канал.

Вместе с мужем хозяйка склада кинулась было спасать имущество, но сделать на тот момент было уже ничего не возможно.

Проводка старая. Мы бросились тушить... И муж... Муж обгорел... Вся жизнь сгорела. Вложили очень много, кредиты, — приводит первые слова хозяйки склада Виктории Романенко издание.

По предварительным данным, на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ. Во время горения произошло порядка сотни взрывов, площадь пожара составила 500 квадратных метров. При тушении огня пострадали трое пожарных и один работник склада.

Первые кадры загорания склада фейерверков успел снять очевидец, офис которого находится рядом с загоревшимся складом пиротехники в столице. Мужчина успел сказать лишь пару слов, как раздаётся детонация и искры от фейерверков разлетаются в разные стороны.

Как сообщалось ранее, здания и коммуникации из-за пожара не пострадали, а жилые дома находятся в отдалении. По предварительным данным, в сооружении находилось 15 тонн взрывчатых веществ.