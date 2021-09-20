Губернатор Пермского края прокомментировал стрельбу в университете

Губернатор Пермского края в беседе с NEWS.ru кратко прокомментировал стрельбу в Пермском госуниверситете. Он назвал произошедшее трагедией и попросил не беспокоить его.

Слушайте, извините пожалуйста, я занимаюсь проблемой. Серьёзная трагедия, — сказал Махонин.

Ранее он заявил , что нападавшего ликвидировали. По имеющимся данным, стрелявшим из боевого ружья на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) является 18-летний Тимур Бекмансуров. От его действий, по предварительным данным, погибли пять человек. Также, по данным Минздрава, более десяти человек пострадали.

На месте происшествия работает ОМОН. Сейчас стрелок задержан, сообщили в МВД. Ведомство пока не называет официальное число погибших, но подтверждает, что они есть.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту произошедшего.

Ранее в СМИ появилось видео с места стрельбы. На нём отчетливо слышны громкие звуки, издаваемые ружьём Бекмансурова.