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Губернатор Пермского края прокомментировал стрельбу в университете

10:39, 20 сентября 2021
Губернатор Пермского края прокомментировал стрельбу в университете Дмитрий Махонин Фото: Дмитрий Махонин/vk.com
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Губернатор Пермского края в беседе с NEWS.ru кратко прокомментировал стрельбу в Пермском госуниверситете. Он назвал произошедшее трагедией и попросил не беспокоить его.

Слушайте, извините пожалуйста, я занимаюсь проблемой. Серьёзная трагедия, — сказал Махонин.

Ранее он заявил, что нападавшего ликвидировали. По имеющимся данным, стрелявшим из боевого ружья на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) является 18-летний Тимур Бекмансуров. От его действий, по предварительным данным, погибли пять человек. Также, по данным Минздрава, более десяти человек пострадали.

На месте происшествия работает ОМОН. Сейчас стрелок задержан, сообщили в МВД. Ведомство пока не называет официальное число погибших, но подтверждает, что они есть.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту произошедшего.

Ранее в СМИ появилось видео с места стрельбы. На нём отчетливо слышны громкие звуки, издаваемые ружьём Бекмансурова.

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