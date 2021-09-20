Губернатор Пермского края прокомментировал стрельбу в университете

Губернатор Пермского края в беседе с NEWS.ru кратко прокомментировал стрельбу в Пермском госуниверситете. Он назвал произошедшее трагедией и попросил не беспокоить его.
Слушайте, извините пожалуйста, я занимаюсь проблемой. Серьёзная трагедия, — сказал Махонин.
Ранее он
На месте происшествия работает ОМОН. Сейчас стрелок задержан, сообщили в МВД. Ведомство пока не называет официальное число погибших, но подтверждает, что они есть.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту произошедшего.
Ранее в СМИ появилось видео с места стрельбы. На нём отчетливо слышны громкие звуки, издаваемые ружьём Бекмансурова.