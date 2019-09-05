https://static.news.ru/photo/147e584c-cffe-11e9-bfb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нетипичный Ставрополь/vk.com

Ставропольские спасатели весь день тушат природный пожар в Кисловодске. Здесь в районе горы Кольцо горит сухая трава.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 11:30. В 18:42 ГУ МЧС по региону заявило о локализации возгорания. К тушению огня привлечены 73 человека и 15 единиц техники. Площадь горения сухой растительности составила порядка 2 тысяч кв. м.

Территория пожара находится в отдалении от жилых микрорайонов.

Ранее News.ru писал о критической ситуации с лесными пожарами в России. 2 сентября стало известно, что их площадь увеличилась за сутки на 2,8 тысячи га. На территории страны действуют более сотни природных пожаров, которые охватывают 38 тысяч га леса.