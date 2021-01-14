Голодные граждане США с ножом отняли заказ у доставщика в Москве

https://static.news.ru/photo/8a4c03a8-572a-11eb-bb38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое голодных американцев похитили у доставщика пиццы свой заказ, угрожая ему ножом. Их действия попали на видео.

По словам источника, инцидент произошёл 13 января в столичном районе Солнцево. Молодые люди отняли у 47-летнего курьера пиццу и напитки стоимостью 2200 рублей и убежали в подъезд.

О случившемся полиции сообщила администратор сети пиццерий, где был сделан заказ. Сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников. Ими оказались 24-летний Эдвард О. и 23-летний Энтони Ш. Оба имеют двойное гражданство — РФ и США, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что курьера службы доставки, который напал на подростков в Зеленограде, отстранили от работы. О случившемся стало известно после публикации в соцсетях видео, на котором видно, как двое мужчин, один из которых был одет в зелёную футболку, начинают драку с подростками. О том, что один нападавший одет в форму сервиса, рассказала мать одного из несовершеннолетних.