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Экс-прокурор Новосибирска задержан за превышение полномочий

08:03, 23 ноября 2020
Фото: Правительство Новосибирской области

Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц задержан полицией. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Задержание экс-прокурора может быть связано с делом бизнесмена Олега Ярового, который летом был взят под стражу. Коммерсант занимался производством спиртных и безалкогольных напитков, сообщает ТАСС. Ярового подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Более подробную информацию о задержании Ференца обещает дать позднее региональная прокуратура. Денис Ференц возглавлял ведомство с 2016 года. Летом этого года он подал в отставку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы в Дагестане задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Гази Исаева, который подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства.

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