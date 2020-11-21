Экс-прокурор Новосибирска задержан за превышение полномочий

https://static.news.ru/photo/8a367744-2d4b-11eb-a050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Новосибирской области

Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц задержан полицией. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Задержание экс-прокурора может быть связано с делом бизнесмена Олега Ярового, который летом был взят под стражу. Коммерсант занимался производством спиртных и безалкогольных напитков, сообщает ТАСС. Ярового подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Более подробную информацию о задержании Ференца обещает дать позднее региональная прокуратура. Денис Ференц возглавлял ведомство с 2016 года. Летом этого года он подал в отставку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы в Дагестане задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Гази Исаева, который подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства.