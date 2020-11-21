Экс-прокурор Новосибирска задержан за превышение полномочий

Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц задержан полицией. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Задержание экс-прокурора может быть связано с делом бизнесмена Олега Ярового, который летом был взят под стражу. Коммерсант занимался производством спиртных и безалкогольных напитков,
Более подробную информацию о задержании Ференца обещает дать позднее региональная прокуратура. Денис Ференц возглавлял ведомство с 2016 года. Летом этого года он подал в отставку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы в Дагестане задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Гази Исаева, который подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства.