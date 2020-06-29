Эколог: полная ликвидация последствий сброса отходов в Норильске невозможна

https://static.news.ru/photo/08eadb4c-b9f3-11ea-9f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: TRANSNEFT/facebook.com

Полностью устранить последствия сброса жидких отходов с фабрики «Норникеля» в тундру невозможно. Такого мнения придерживается проектный директор Greenpeace Владимир Чупров.

Локализации сброса не было, потому что сброс шёл в фактически неконтролируемый природный объект в лесотундре. Всё это попало в реку Хараелах, которая является притоком реки Норильская, которая впадает в озеро, и вся вот эта смесь опасная, она уже в озере, — цитирует эколога «Интерфакс».

Он отметил, что для оценки экологического ущерба «Норникелю» необходимо организовать группу из учёных, которые возьмут пробы в водоёмах и установят уровень загрязнения. Если количество вредных веществ превышает предельно допустимую концентрацию, то это негативно отразиться на рыбе и обитающих около водоёмов животных.

По словам Чупрова, ликвидация последствий может занять несколько лет. При этом он уточнил, что речь идёт только о самовосстановлении природы.

О несанкционированном сливе отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» стало известно 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. Предполагается, что на грунт тундры могло попасть около 6000 кубометров технической воды.

Как писал NEWS.ru, в «Норникеле» начали собственное расследование по факту слива отходов. При этом в компании подчеркнули, что угрозы утечки отходов нет.