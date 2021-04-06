Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

Два человека стали жертвами ДТП в Новосибирской области. Ещё четверо, включая двоих детей, пострадали.
Инцидент произошёл на 22-м километре автодороги К-19р. Там столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и легковой автомобиль Honda Fit, ехавшие навстречу друг другу. После этого Toyota Hiace врезалась в пассажирский автобус ПАЗ, который двигался по маршруту Новосибирск-Жеребцово.
В результате погибли двое мужчин, находившиеся в микроавтобусе. В пассажирском автобусе никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, оказывается помощь пострадавшим,
В областном управлении МЧС
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве известный блогер Эдвард Бил устроил массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате пострадала консультант Государственной думы Мария Артёмова. Женщина находится в реанимации.