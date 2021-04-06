Два человека погибли в ДТП под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/458cbd8a-976b-11eb-9ed6-96000091f725_660.jpg Фото: 54.мвд.рф

Два человека стали жертвами ДТП в Новосибирской области. Ещё четверо, включая двоих детей, пострадали.

Инцидент произошёл на 22-м километре автодороги К-19р. Там столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и легковой автомобиль Honda Fit, ехавшие навстречу друг другу. После этого Toyota Hiace врезалась в пассажирский автобус ПАЗ, который двигался по маршруту Новосибирск-Жеребцово.

В результате погибли двое мужчин, находившиеся в микроавтобусе. В пассажирском автобусе никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, оказывается помощь пострадавшим, сообщается на сайте регионального главка МВД.

В областном управлении МЧС уточнили , что в результате аварии в одном из автомобилей оказался заблокирован ребёнок. Его вызволили спасатели. Кроме того, одного пострадавшего при столкновении отбросило на железнодорожные пути. Для его эвакуации было остановлено движение тепловоза. Мужчину госпитализировали.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве известный блогер Эдвард Бил устроил массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате пострадала консультант Государственной думы Мария Артёмова. Женщина находится в реанимации.