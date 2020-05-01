Домработница в Подмосковье украла более 6 млн рублей

https://static.news.ru/photo/e4b1821c-8b8a-11ea-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница деревни Бузланово городского округа Красногорск Московской области обратилась в полицию с заявлением о краже 3 млн рублей и $47 тысяч (3,4 млн рублей). В хищении денег сразу заподозрили домработницу, имевшую доступ к сейфу. Её уже задержали.

Домработница призналась, что в период с 21 по 28 апреля она периодически проникала в металлический шкаф, откуда забирала денежные средства, — сообщил RT источник в правоохранительных органах.

В отношении домработницы возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Как писал NEWS.ru, группа грабителей вынесла со склада в Одинцовском городском округе 600 коробок с одноразовыми немедицинскими масками и электронными градусниками на сумму 60 млн рублей. Угрожая оружием, они связали работников склада и украли у них мобильные телефоны и деньги. В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба. Было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Камер и сигнализации на складе нет, однако злоумышленники оставили следы обуви и шин. В настоящее время ведётся их поиск.