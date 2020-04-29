Грабители украли со склада в Одинцово маски и градусники на 60 млн руб.

Группа грабителей вынесла со склада в Одинцовском городском округе 600 коробок с одноразовыми немедицинскими масками и электронными градусниками на сумму 60 миллионов рублей. Угрожая оружием, они связали работников склада и украли у них мобильные телефоны и деньги.
Как
В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба. Было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Камер и сигнализации на складе нет, однако злоумышленники оставили следы обуви и шин. В настоящее время ведётся их поиск.
Как ранее писал NEWS.ru, полицейские в Петербурге задержали грабителей, унёсших из супермаркета около 100 шоколадных плиток. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
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