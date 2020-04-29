Грабители украли со склада в Одинцово маски и градусники на 60 млн руб.

https://static.news.ru/photo/634effc4-8acc-11ea-b4d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа грабителей вынесла со склада в Одинцовском городском округе 600 коробок с одноразовыми немедицинскими масками и электронными градусниками на сумму 60 миллионов рублей. Угрожая оружием, они связали работников склада и украли у них мобильные телефоны и деньги.

Как сообщает телеканал «360», в среду, 29 апреля, в полицию обратился гражданин Китая, который является менеджером компании из Благовещенска и арендует в Подмосковье склад.

В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба. Было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Камер и сигнализации на складе нет, однако злоумышленники оставили следы обуви и шин. В настоящее время ведётся их поиск.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские в Петербурге задержали грабителей, унёсших из супермаркета около 100 шоколадных плиток. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.