Происшествия

Грабители украли со склада в Одинцово маски и градусники на 60 млн руб.

13:09, 30 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа грабителей вынесла со склада в Одинцовском городском округе 600 коробок с одноразовыми немедицинскими масками и электронными градусниками на сумму 60 миллионов рублей. Угрожая оружием, они связали работников склада и украли у них мобильные телефоны и деньги.

Как сообщает телеканал «360», в среду, 29 апреля, в полицию обратился гражданин Китая, который является менеджером компании из Благовещенска и арендует в Подмосковье склад.

В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба. Было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Камер и сигнализации на складе нет, однако злоумышленники оставили следы обуви и шин. В настоящее время ведётся их поиск.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские в Петербурге задержали грабителей, унёсших из супермаркета около 100 шоколадных плиток. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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