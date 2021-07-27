Дочь экс-адмирала Лобанова рассказала о погибших отце и брате

Дочь экс-адмирала Леонида Лобанова Алла Еловкова рассказала, какими были её родители и брат, которые погибли в Санкт-Петербурге. По её словам, отец, которого подозревают в убийстве жены и 56-летнего сына, не пил, не курил, любил рисовать и читать, передаёт «ФАН».

Он был высокопорядочным и кристально честным человеком, настоящим русским офицером, одним из основателей Северного Флота вместе с адмиралом Лебедько, больше всего на свете любил мать и сына, — рассказала дочь отставного военного.

Что касается брата, тело которого было обнаружено на одном диване с матерью в нижнем белье в квартире, он закончил консерваторию по классу фортепиано, но в период пандемии сына экс-адмирала уволили с работы. Убитый получил нервный срыв и лежал в больнице.

По словам Аллы Еловковой, после лечения в семье всё было по-прежнему, все жили дружно. Дочь экс-адмирала уточнила, что Лобанов никогда не служил на атомоходах, а ходил в море на дизельной подводной лодке.

Тело жены адмирала и его сына нашли в их квартире 24 июля, они пролежали там больше недели. Версия ограбления отпала сразу: деньги и ценности остались на месте, пропала только связка ключей.

Сам Лобанов погиб ещё 16 июля, попав под электричку. В кармане у него нашли нож, которым, возможно, и были убиты его жена и сын. Вероятно, отставной военный узнал о «странных отношениях» между женой и своим сыном и убил их в состоянии аффекта. По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в деле убийства жены и сына отставного контр-адмирала ВМФ Леонида Лобанова нет ничего трудного и необычного. Для оперативников и следователей это «очевидная история». Не все детали, указывающие на возможный инцест между женой и сыном Лобанова, были опубликованы в прессе.