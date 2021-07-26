Вышенков: в убийстве семьи адмирала Лобанова для силовиков всё ясно

В деле убийства жены и сына отставного контр-адмирала ВМФ Леонида Лобанова нет ничего трудного и необычного. Для оперативников и следователей это «очевидная история». Об этом NEWS.ru заявил экс-полицейский и заместитель главного редактора «Фонтанки.ру» Евгений Вышенков.

В этом деле не нужно привлекать лучших сыщиков России или ещё какую-то помощь. Всё очевидно, — уверен Вышенков.

По словам эксперта, не все детали, указывающие на возможный инцест между женой и сыном Лобанова, были опубликованы в прессе. Ранее «Фонтанка.ру» сообщила, что это, скорее всего, было мотивом убийства Леонидом Лобановым членов своей семьи.

Я по этическим соображением не стал писать обо всём. Для обычных людей, не имеющих регулярное отношение к подобным историям, эти детали лишние, — объяснил Вышенков.

Бывший полицейский добавил, что подобные жестокие убийства происходят достаточно регулярно, но пресса о них широко не пишет, так как обычно они не затрагивают известных людей.

Как только в похожих убийствах появляются благородные люди, сразу обычная новость превращается в общеевропейскую, — отметил эксперт.