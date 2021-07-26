Глава СК поставил дело петербургского экс-адмирала на контроль

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль федерального аппарата ведомства расследование дела об убийстве жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в СК, передаёт ТАСС.

Кроме того, глава ведомства потребовал доложить о ходе расследования. Он поручил в кратчайшие сроки найти преступника и провести полномасштабные следственные действия.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, — подчеркнули в СК.

26 июля в Санкт-Петербурге в квартире на улице Бутлерова были найдены жестоко убитые жена и сын бывшего адмирала ВМФ Леонида Лобанова.

Как оказалось, тела пролежали в помещении две недели. Соседи позвонили старшей дочери Лобанова и пожаловались на неприятный запах.

Когда сотрудники начали искать главу семейства, выяснилось, что мужчина погиб ещё 16 июля, на станции Ручьи его сбила электричка. Специалисты предполагают, что жестоко убить семью мог сам бывший адмирал ВМФ. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.