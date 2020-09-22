Дочь дизайнера Надежды Славиной нашлась живой спустя сутки

https://static.news.ru/photo/ff352390-fd2d-11ea-98b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь дизайнера Надежды Славиной 12-летняя Диана нашлась живой спустя сутки после своего исчезновения. Об этом сообщила сама мать девочки в Instagram.

Дизайнер выложила несколько сторис, где рассказала кое-какие подробности. Оказалось, что сама мать пока мало что знает о том, где была её дочь и кто её нашёл.

Любимые, всё хорошо, Диана нашлась, скоро всё запишу, всё в порядке! Дорогие, сейчас мою дочь увозят в отдел к психологам, её будет охранять полиция, у неё возьмут анализы, узнают, что было. Я тоже туда приеду, узнаю, кто её нашёл, — рассказала Славина.

Дизайнер предположила, что кто-то заставил её дочь совершить побег. Скорее всего, всё было заранее специально спланировано. Славина добавила, что ей рассказали, будто бы её дочь говорит о ней «ужасные вещи». Поэтому дизайнер сама пребывает в шоке и понимает, что «история ещё не закончена».

Я считаю, что есть какие-то заинтересованные лица, пытаются сделать так, чтобы меня очернить, — сделала вывод мать сбежавшего ребёнка.

Максимум, что она требовала от Дианы — разобрать вещи после стирки, оправдывается мать. Напоследок Славина спешит вслед за дочкой, которую увозит полицейская машина.

Вот машина с Дианой уезжает, — торопится мать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Даниил, отчим 12-летней Дианы Жулиной, пропавшей 21 сентября, допустил, что бабушка девочки причастна к появлению слухов об исчезновении ребёнка. Ранее в СМИ появилась информация, что Диана просила свою бабушку по отцовской линии забрать её жить вместе.